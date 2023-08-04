Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın anti işgal etkinliğine davet edilmesi Güney Kıbrıs’ı karıştırdı... Uluçay etkinliğe katılmayacağını bildirdi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yarın Derinya’da gerçekleştirilecek anti işgal etkinliğine davet edilmesi ve bu daveti kabul ettiği iddiaları Güney Kıbrıs gündemini karıştırdı.

Politis ve diğer gazeteler, Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yarın Derinya’da gerçekleştirilecek anti işgal etkinliğine davet edildiğini açıklamasının tepkiler ve destek mesajlarına sebep olduğunu yazdılar.

Gazete, “Derinya Belediyesi Kültür Merkezi’nde” yarın akşam saat 19:30’da gerçekleştirilecek anti işgal etkinliğinin bir önceki yıldan farkının, Uluçay’ın etkinliğe davet edilmesi ve daveti kabul etmesi olduğunu yazdı.

Söz konusu etkinlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunacağını vurgulayan gazete, Uluçay’ın etkinliğe katılımının birçok çevreler tarafından, Maraş göçmenlerine destek olarak nitelendirilse de ELAM, EDEK, DİKO ve Dayanışma partisinden tepki geldiğini aktardı.

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ise dün konuya ilişkin açıklamasında, Uluçay’ın etkinliğe katılımına karşı çıkanların “Kıbrıslı Türklerle temasın kesilmesi gibi hedefler güden çevreler olduğunu” ifade etti.

“Uluçay buradaki insanlara destek olmak ve Kıbrıs sorununun çözümüne ve birlikte barış içinde yaşamaya hazır olduğumuz mesajını vermek için buraya geliyor” şeklinde konuşan Yoannu, Uluçay’ın etkinliğe katılacağından Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de önceden haberi olduğunu vurguladı.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in söz konusu etkinliğe katılacağını dün yaptığı açıklamayla resmen onayladı.

Gazete, yarınki etkinliğe 12 kişilik Kıbrıslı Türk ekibinden oluşan “Othello” korosunun da katılacağını aktardı.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini: “Anlaşmazlıklarla Dolu Anti İşgal Etkinliği – Süleyman Yüzünden Bölünme – Kıbrıslı Türk Belediye Başkanı’nın Maraş Etkinliğine Katılımı Sebebiyle Kavga” başlıkları altında verdiği haberinde, Uluçay’ın yarınki etkinliğe davet edilmesinin Güney Kıbrıs’ta tartışmalara sebebiyet verdiğini, Uluçay’ın bu tepkiler sonrasında etkinliğe katılıp katılmayacağının ise bilinmediğini yazdı.

Haberde, Uluçay’ın etkinliğe katılması durumunda bunun bir ilk olacağı belirtilirken, Rum hükümetinin ise, Uluçay’ın davet edilmesi konusunda bu kadar tartışma çıkmasını gereksiz gördüğü savunuldu.

Gazete haberinin devamında EDEK, ELAM ve DİKO’dan gelen tepkilere yer verirken, AKEL ve DİPA partilerinin ise Uluçay’ın katımına destek belirttiklerini yazdı.

DİKO, ELAM ve EDEK yaptıkları açıklamalarda özetle, “Maraş’ın aşamalı olarak açılmasına hiçbir zaman tepki vermeyen, sahte devlette bir makam sahibinin anti işgal etkinliğine katılamayacağını” belirterek bu katılımın “kabul edilemez olduğunu” savundular.

AKEL’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, Uluçay’ın etkinliğe davet edilmesini memnunlukla karşıladıkları ifade edilirken, DİPA’nın açıklamasında ise Uluçay’ın, Rum Yönetimi Başkanı ve diğer Rum yetkililerin olduğu bir etkinliğe katılmasının “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dolaylı tanınması olarak da yorumlanabileceği” iddiasında bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Türkiye’yi Kınayacağı İçin Tepki – Çılgınlık: İşgal Bölgelerinde Tepki Gösterileceğine Özgür Bölgelerde Tepki Gösteriliyor”.

Haravgi: “Maraş’ın İadesi ve Yeniden Birleşme İçin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlardan Ortak Mücadele – Kıbrıslı Türk Mağusa Belediye Başkanının Katılımı Çözüm Hedefinin Ortak Olduğu Umudunu Yaratıyor”.

- Uluçay etkinliğe katılmayacağını açıkladı

Öte yandan Rum “Alphanews” haber sitesi, sözde “Maraş Belediye Başkan Yardımcısı” Hrisantos Zannetos bugün, Süleyman Uluçay’ın dün akşam kendileriyle iletişime geçerek, söz konusu etkinliğe katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Zannetos açıklamasında, Uluçay’ın dün akşam sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’yla iletişime geçerek etkinliğe katılmama kararını ilettiğini belirtti.