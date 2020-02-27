Geçiş kapılarında denetimler arttırılıyor

Rum Yönetimi’nin, Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçiş kapılarında yapılan denetimleri artırma kararı aldığı ve denetimler için geçiş kapılarına polis takviyesi yapılacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları’nın dün toplanarak, virüsle ilgili bugüne kadar uluslararası düzeyde ve Güney Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptıklarını ve virüsün salgın hale gelmesi durumunda alınacak tedbirleri görüştüklerini yazdı.

Haberde, geçiş kapılarındaki denetimlerin yanı sıra “bazı kısıtlayıcı tedbirler alındığından” da bahsedildi, ancak bu tedbirlerin içeriğine yer verilmedi.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun da bugün toplanarak, iki karantina bölgesi ilan edeceğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi de, üçüncü ülke vatandaşlarının KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmesinin yasaklanmasının önerildiğini; ancak bu önerinin reddedildiğini yazdı.

Haberde, Larnaka Havalimanı’nda bulunan termal kameraların bugüne kadar hiç devreye sokulmadığı; ancak salgın nedeniyle ek kameralar konularak çalıştırılmaya başlayacağı ifade edildi.

Gazete, Corona virüsü taşıyan kişilerle temas eden ve bu sebepten dolayı birkaç gündür karantinada bulunan 3 kadının test sonuçlarının beklendiğini kaydetti.