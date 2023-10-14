Genel Sekreter Kıbrıs için Mona Jool’ü “dıştan memur” atıyor

Alithia BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi olarak Norveç’in BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Mona Jool’ün isminin geçtiğini bildirdi.

Haberi “Guterres’in Temsilcisi Mona Jool… BM’nin Ne Özel, Ne Şahsi Temsilcisi Değil, Dıştan Memur” başlığıyla manşete çeken gazete “Jool’ün sadece, müzakerelerin yeniden başlama perspektiflerini araştırma yetkisi olacağını” yazdı.

Mona Jool’ün Özel Temsilci ya da Şahsî Temsilci olarak adlandırılmayacağını belirten gazeteye göre Genel Sekreter, diyaloğa geri dönme perspektiflerini araştırma rolünü üstlenecek olan atanmışın dıştan memur/ dış yetkili olması niyetinde.

Gazete bunu, “yani, görev ve yetkileri olmayacağına, tek görevinin, araştırmak veya tarafların nabzını tutmak olacağına netlik kazandırılması için BM’ye tabi ya da BM tarafından işe alınmış olmayacak” ifadesiyle izah etti.

Genel Sekreter tarafından atanacak kişinin nasıl anılacağı konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında anlaşmazlık olduğunu hatırlatan gazete, Özel Temsilcinin Güvenlik Konseyi’ne, Şahsî Temsilcinin de sadece Genel Sekreter’e rapor verme sorumluluğu olduğunu anımsattı.

-“Müzakereciler yeniden görüşmeye başladı”

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun geçen hafta itibarıyla, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da katılımıyla yeniden görüşmelere başladığını yazdı.

Habere göre dün, Olgun ve Menelau’nun geçen hafta görüştüğünü, bu görüşmelerden birinde Stewart’ın da hazır bulunduğu bilgisini paylaşan Rum Haber Ajansı, bu görüşmelerde iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarının ve son BM Genel Kurulu çerçevesinde cereyan edenden sonra genel siyasi ortamla ilgili olguların gözden geçirildiğini aktardı.

-"Stefanu: Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanmasını kabul ettiği bilgisi aldık"

Öte yandan Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun BM Genel Sekreteri’nin atayacağı Kıbrıs temsilcisinin yakında ilan edileceği bilgisini olumlu bulduğunu bildirdi.

Habere göre Stefanu dün Astra Radyosu’na yaptığı açıklamada AKEL olarak, Kıbrıs Türk tarafının temsilci atanmasını kabul ettiği bilgisi aldıklarını, bunun çok olumlu bir gelişme olacağını söyledi. Partisinin, temsilcinin görev ve yetkilerinin neler olacağını görmeyi beklediğini de belirten Stefanu “temsilcinin misyonunun ne olacağı önemli” dedi.

Stefanu AKEL’in, temsilcinin misyonunun, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden başlaması ve müzakerelerin Guterres Çerçevesi zemininde, bugüne kadar elde edilen kazanımlar korunarak devam etmesi için çalışacağı şeklinde net olması gerektiği görüşünde olduğunu da söyledi.

Temsilci olarak atanacak kişinin kim olacağının da görülmesi gerektiğine işaret eden Stefanu, çıkmazın kırılması, bunun için Rum tarafının inisiyatif alması gerektiğini, bunun nasıl olacağı konusunda AKEL olarak önerilerini birçok kez basında ve Rum Yönetimi Başkanı’na söylediklerini hatırlattı.