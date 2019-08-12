Genel Sekterer'den Rum Lidere "Mağusa" mektubu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Lider Nicos Anastasiades’e gönderdiği bir mektupta, Birleşmiş Milletler’in (BM) Mağusa şehriyle ilgili görüşlerinin aynı kaldığını belirtti; BM’nin Güvenlik Konseyi kararlarına uygun her türlü tedbirin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.



Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada BM Genel Sekreteri’nin Cumhurbaşkanı Anastasiades’e, 14 ve 26 Haziran’la 22 Temmuz 2019’da gönderdiği mektuplara cevap verdiğini duyurdu.



Sözcünün açıklamasında, Birleşmiş Milletler’in Mağusa’yla ilgili görüşünün Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararı öncülüğünde aynı olmaya devam ettiğini vurguladı; BM’nin Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu her türlü tedbirin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.



Rum Hükümet Sözcüsü, Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler gözetiminde gayrı resmi bir toplantı yapılması önerisinden memnuniyet duyulduğunu, Anastasiades'in Kıbrıs sorununa çözüm için çalışmaya hazır olmasının, özellikle görev tanımının tamamlanması dileklerinin takdir edildiğini, bunun müzakerelerin başlaması için karşılıklı mutabakatla bir başlangıç noktası oluşturduğunu belirtti.