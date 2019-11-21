Gidişatı onun belirleyeceği iddiası

Rum basını, BM Genel Sekreterinin Sözcüsü Stephane Dujarric’in, New York’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında bir soru üzerine, “Genel Sekreterin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunun net olduğunu” söylediğini ancak Rum hükümetinin aynı görüşü paylaşmadığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi, “Her Şey Guterres’e Bağlı – Kıbrıs Sorununun Gidişatını BM Genel Sekreteri’nin Yaklaşımı Belirleyecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric’in New York’ya yaptığı basın açıklamasına yer verdi.

Habere göre Dujarric, ABD’nin İsrail yerleşkeleri konusunda kararından duydukları üzüntüyü dile getirmesi ve sonrasında “Kırım’ın Rusya ve Kıbrıs’ın Kuzeyi’nin ise Türkiye’nin işgali altında olması” konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, “konuların ayrı ayrı ele alınmaları gerektiği” yanıtını verdi.

Kırım konusunda BM’nin tutumunun net olduğunu ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün desteklendiğini belirten Dujarric, Genel Sekreterin Kıbrıs sorunundaki tutumunun da net olduğunu, yakın geçmişte iyi niyet misyonu raporunu yayımladığını ve bir çözüme ulaşılabilmesi adına tüm taraflarla işbirliği yapmakta olduğunu dile getirdi.

Gazete, Guterres’in raporundaki görüşlerin, Dujarric’in iddia ettiğinin aksine net olmadıklarını savunurken Kıbrıs Rum tarafının, 25 Kasım tarihindeki görüşmede daha net bir tutum sergilemesini umut ettiğini ve “Kıbrıs sorununun gidişatının Guterres’in bundan sonraki yaklaşımının nasıl olacağına bağlı olduğunu” savundu.

RUSYA’DAN MEMNUNİYET

Öte yandan Haravgi gazetesi, Dujarric’in açıklamamalarına yer verdiği haberinde, Rusya’dan da Berlin’de yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama geldiğini yazdı.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu’nun internet sayfasında yer alan duyuruda, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs’taki tarafları müzakerelere yeniden başlama yönünde cesaretlendirme çabalarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Duyuruda ayrıca, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin daha etkin katılımı ve desteğinin, arzu edilen sonuca ulaşılmasında ilerleme sağlanmasına katkıda bulunacağı görüşü ifade edildi.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün Kıbrıs sorunu ve müzakerelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya da geniş yer verdiler.

Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberini: “Çözüm İlk Önce Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri İlgilendirmeli” başlığı altında verirken, diğer gazeteler ise şu başlıklarla haberlerini yansıttılar:

Fileleftheros: “Akıncı: Federal Çözüm İçin Yılmadan Berlin’e”.

Alithia: “Akıncı Eleştirenleri Yanıtladı – Üçlü Görüşmeye Federal Çözüm İçin Gidiyorum”.

Politis: “Susmayacağım”.