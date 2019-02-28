“Glafkos” hedefindeki rezerv açıklandı..."Bugüne kadar bulunanların en büyüğü"

Exxon Mobil – Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde yapılan sondajda bulunan yatağın rezervinin 5-8 tcf (trilyon ayak küp) olduğu açıklandı.

Rum Enerji Bakanlığı’nda, Bakan Yorgos Lakkotripis ve Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan J. Aspray’ın birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Glafkos” hedefinde bulunan doğal gaz rezervi 5-8 tcf (141-226 milyar metreküp) olarak açıklandı.

Basın toplantısında Lakkotripis, “Glafkos”un sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bugüne kadar bulunan yatakların en büyüğü olduğunu söyledi. Aspray ise, sonucun kendilerini çok etkilediğine işaret etti.

Sözde “MEB”in 12’nci parselinde keşfedilen ve “Afrodit” olarak isimlendirilen yataktaki doğal gaz rezervinin yaklaşık 128 milyar metreküp olduğu açıklanmıştı.