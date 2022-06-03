Göçmen tacirlerine 2 buçuk yıl hapis

Geçten perşembe günü toplanan Larnaka Kaza Mahkemesinin, Kongolu 24 ve 21 yaşlarındaki iki göçmen tacirini, 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı haber verildi.

Söz konusu şahısların, üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a yasadışı girişleri, buradan geçişleri ve kalışlarına yardım etmekten suçlu bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, iki göçmen tacirinin geçen kasım ayında polis tarafından Larnaka’da yakalandığını anımsattı.

Gazete, göçmen tacirlerinin, Kongo ve Ruanda’dan dört göçmenin, iltica başvuruşu yapmak için KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaşmalarına yardım ettiğini öne sürdü.

-Evde silah bulundu

Gazete, başka bir haberinde ise, Limasol’da ikamet eden 25 yaşındaki bir şahsın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair bir ihbar alan Rum polisinin, söz konusu şahsın evinde yaptığı aramada, yatağın altındaki bir çekmecede “Weilhrauch Mellrichstadt” marka bir tabanca bulduğunu yazdı.

Polisin, içerisinde 8 mermi bulunan tabancaya el koyduğunu, 25 yaşındaki şahsın ise tutuklandığını ve 4 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini kaydeden gazete, söz konusu şahsın sorgulanması esnasında, tabancayı kendisine bir arkadaşının hediye olarak verdiğini söylediğini ekledi.