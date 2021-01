Görüşme, "Eşit mesafe" mesajı olarak değerlendirildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telekonferans yöntemiyle görüşmesi Rum basınında “beşli konferans öncesinde eşit mesafe mesajı verildi” şeklinde yorumlandı.

Fileleftheros, Guterres’in 11 Ocak’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yaptığı telekonferans görüşmesini 25 Ocak’ta da Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığını yazdı.

Gazete, “BM Genel Sekreteri her zaman iki lider arasında eşit mesafe güdüyor ve her temasında ortada durmaya dikkat ediyor” ifadesine yer verdi.

TATAR’A ELEŞTİRİ

Alithia ise Tatar’ın Guterres’le telekonferansında egemen eşitliğe ve iki devletin eşit uluslararası statüsü temelinde adil gerçekçi uzlaşma istediğini aktararak “uzlaşmazlık gösterisinde bulundu” iddiasına yer verdi.

Fileleftheros ise Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına dair çalışmaları ve perde gerisi faaliyetlerin yoğunlaştığını, bu kapsamda son kritik görüşmelerin yapıldığını, karar metninin bugün netleşebileceğini ve Perşembe günü de benimsenmesinin beklendiğini yazdı.

“İHTİLAFLI NOKTALARIN DÜZELTİLMESİ” İÇİN KULİSLER

Habere göre, Rum Yönetimi, Guterres’in rapor metninde Rum tarafı açısından “birçok ihtilaflı nokta bulunduğu” için kararda “düzeltmeler” yaptırmak maksadıyla birçok düzeyde ve özellikle New York’ta kulisler yaptı. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis “ihtilaflı” noktalardan bazılarını telekonferans sırasında Guterres’e de aktardı.

Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararının ardından gayrı resmî 5+1 konferans tarihinin de bildirilmesi bekleniyor. Şu ana kadar edinilen bilgiler konferansın Şubat sonu Mart başı olacağı yönünde.

BORREL 5+1’DEN ÖNCE ADA’YA GELEBİLİR

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşerek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiği haberi de Rum basınında “iki devlet konusunda Türkiye’ye AB freni” yorum ve başlığıyla aktarıldı.

Alithia, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı manşet haberinde, AB yetkililerinin, Brüksel ziyareti sırasında Çavuşoğlu’na Kıbrıs’ta iki devlet ve çözüm zemininin değiştirilmesine dair her tür fikri reddettiklerini ilettiklerini yazdı.

Özellikle Josep Borrell’in Çavuşoğlu’na “Türkiye’nin, gerçek niyeti konusunda ikna etmek için daha çok pratik eylemlerde bulunması gerektiğini” söylediği ve “Kıbrıs sorununun bir Avrupa sorunu olduğunu ve bu nedenle AB’nin yeni beşli konferans prosedüründe temsil edileceğini” ilettiği öne sürüldü.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in Yüksek Temsilci Borrell ile görüşerek, Çavuşoğlu ile teması hakkında bilgi aldığını yazdı. Gazete, “Borrell, 5+1 konferanstan önce, Avrupa’nın istikrarlı ilgisini ve yeni çabaya desteğini göstermek için Kıbrıs’ı ziyaret etme ihtimalini göz ardı etmedi” ifadesini kullandı.

Fileleftheros, Rum siyasi partilerinin, AB Dışişleri bakanlarının ve Avrupalı yetkililerin Türkiye’nin Kıbrıs sorununda yaklaşımının olumlu olduğu saptamasını “gönüllü körlük” olarak nitelediğini yazdı.

Gazeteye göre, DİKO, Türkiye’nin bu dönemdeki tavrının “suçlanmamak için değişmez taktiği ve manevrası olduğunu, Avrupalıların da bu manevrayı görmemek için gönüllü körlük içerisinde olduğunu” öne sürdü. DİKO bunu, “Rum Yönetimi Başkanı ve Dışişleri Bakanı’nın Avrupalı ortakları ikna etmekteki yeni başarısızlığı” olarak tanımladı.

ELAM ise olup bitenlerin tümünden Rum iktidar sahiplerinin sorumlu olduğu görüşünü belirtti.