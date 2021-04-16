Görüşme Rum basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşme ve özellikle görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında yaşananlar Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Beşli Konferans Öncesinde Ankara’da Çatışma – Dendisas ve Çavuşoğlu Diplomatik Dili Unuttular ve Karşılıklı ‘İltifatlarda’ Bulundular” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Ankara’yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenledikleri ortak basın açıklamasında yaşananlara yer verdi.

Gazete, iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmede inşa etmek istedikleri olumlu ortamın, görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalara bozulduğunu, Cenevre’de gerçekleştirilecek gayrı resmi beşli konferansa sayılı günler kala iki ülke arasındaki gerilimin tırmandığını belirtti.

Dendias ve Çavuşoğlu’nun açıklamalarına geniş yer veren gazete, Lozan Anlaşması, Doğu Akdeniz ve Ege konusunda karşılıklı görüş ayrılıklarının su yüzüne çıktığını vurguladı.



Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Alithia: “Her Şeyde Anlaşmazlık – Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ortak Basın Açıklamasında Her Konuda Anlaşmazlık”.Haravgi: “Her İkisi De Kendine Göre Her Şeyi Söyledi”.Fileleftheros: “Diplomatik Anlaşmazlık – Çavuşoğlu ve Dendias’ın Kameralar Önünde Kavgası”.