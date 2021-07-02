Görüşme Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün yaptığı görüşme bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Türk Ültimatomu… Tatar-Çavuşoğlu Müzakerelerin Başlaması İçin Egemen Eşitliğin Kabulünü Talep Ediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Türk tarafının egemen eşitliğin kabul edilmesi talebinin BM ve Rum Yönetimi’ne yönelik ültimatom teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Tatar ile Çavuşoğlu’nun, “yalnızca ortak zemin bulunması halinde özel danışman belirlenmesini kabul edeceklerini” söylemeleri ve yapılan açıklamaların, Kıbrıs sorununda atılacak adımlarla ilgili özellikle yurtdışındaki umutları söndürdüğünü kaydetti.

Haberde, Tatar ile Çavuşoğlu’nun görüşme sonrası açıklamalarına da yer verildi.



Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:Alithia gazetesi: “Hiçbir Şeyde Uzlaşmıyorlar! Guterres’in Önerisi Olan Özel Danışman Atanmasını Dahi Reddediyorlar”Politis gazetesi: “Egemen Eşitliğin Kabulü Ortak Zemin”Haravgi gazetesi: “Tanısanız da Tanımasanız da İki Devlet Vardır”.