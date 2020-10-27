Görüşme Rum basınında..."Güçlü Baskı Çemberi Kuruyorlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara ziyareti ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği basın toplantısı Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “İki Devlet İçin Katı Tutum – Erdoğan 15 Kasım’da Maraş’ta ‘Piknik’ Duyurusu Yaptı” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan ortak basın açıklamasına geniş yer verdi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın açıklamasında “bir kışkırtma resitali sergilediği ve ülkesinin Kıbrıs sorununda bundan sonra izleyeceği yol hakkında net mesajlar verdiği” iddiasında bulunurken KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da kapalı bölge Maraş’ta piknik yapacağını söylediğini aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise “gayrı resmi konferansın Kıbrıs sorununun çözümü için son şans olduğu” şeklindeki sözlerine dikkat çekildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia; “Erdoğan: İki Devletli Çözüm Masaya Konmalı – Erdoğan ve Tatar’dan Ankara’da Kışkırtıcı Açıklamalar”.

Politis; “Maraş’ta Piknik Sonrası İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Tatlısı – Güçlü Baskı Çemberi Kuruyorlar”.