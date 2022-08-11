Görüşme Rum tarafında rahatsızlık yarattı

Rum Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın , Konya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını ifade eden bir açıklama yayımladı.

Rum haber kaynaklarına göre Dışişleri Bakanlığı açıklamasında görüşmenin, Azerbaycan tarafından yayınlanması sırasında “Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak takdim edildiğine” dikkati çekerek bu şekildeki bir faaliyetin, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının ruhuna ve kelimelerine aykırı olduğunu savundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Azeri tarafının, Azerbaycan’ın, tüm üye devletlerle anlaşmasını gerektiren kurumsal ilişki kurmayı istediği Avrupa Birliği’nin kurumsal çerçevesini de görmezden geldiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum Yönetimi’nin konu hakkındaki hoşnutsuzluğu ve hayal kırıklığının dile getirilmesi için çeşitli düzeylerde gerekli girişimlerin yapılması talimatı verdiği de ifade edildi.