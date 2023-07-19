Greko Burnu’na 19 mülteci daha geldi

Greko Burnu’na önceki gün, kayıkla 19 mültecinin daha geldiği bildirildi.
Alithia gazetesi, mültecilerin içinde bulunduğu kayığın sabaha karşı saat 04.00 sularında Liman Polisi’nin radarına takıldığını ve kayığın Paralimni’deki balıkçı barınağına çekildiğini yazdı.
-Baba ve iki oğlu boğulmaktan kurtarıldı
Gazetenin bir diğer haberinde de, 13 Temmuz’da Ormidia bölgesinde tekneyle denize açılan baba ve iki oğlunun, teknenin çapasının çıkması ve sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kaldığı bildirildi.
Haberde, İngiliz Üsleri Liman Polisi’nin olaya hemen müdahale ederek baba ve iki oğlunu kurtardığı ifade edildi.