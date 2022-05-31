Greko Burnu’nda 62, Baf’ta da 30 mülteci daha tespit edildi

Greko Burnu’nda pazar günü, iki saat içerisinde iki ayrı ahşap tekneyle 62 Suriyeli mültecinin daha tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Liman Polisi’nin ilk tekneyi saat 15.30’da Greko Burnu’nun 14 deniz mili açığında tespit ederek durdurduğunu ve bu teknede 19’u erkek, 3’ü kadın ve 4’ü çocuk olmak üzere 26 kişinin bulunduğunu yazdı.

Gazete, diğer teknenin de aynı bölgede, 17.30’da tespit edildiğini ve bu teknede de 26’sı erkek, 3’ü kadın ve 7’si çocuk olmak üzere 36 kişinin bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Ayia Napa marinasına götürülen mültecilerin, burada verdikleri ifadede Suriye’den geldiklerini ve gelebilmek için kişi başı 1000 Euro ödediklerini söyledikleri ifade edilirken, polisin tekneleri kullanan 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

-Baf’ta Antalya’dan geldiği iddia edilen 30 mülteci yakalandı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Antalya’dan tekneyle geldiği iddia edilen 30 mültecinin Baf’ın “Ayios Yeorgios Pegias” (Peyia) köyünde yakalandığını yazdı.

Olayın Pazartesi sabahı saat 05.30’da, bir vatandaşın mültecilerin Lara sahilinde dolaştıklarını görüp ihbarda bulunmasıyla polisin bilgisine geldiğini kaydeden gazete, polisin bölgede arama başlattığını ve Peyia’da mültecileri tespit ettiğini belirtti.

Gazete, mültecilerin 3 gün boyunca Türk tacirler tarafından Güney Kıbrıs’a götürülmek üzere Antalya Limanı’nda beklediklerini ve kişi başı 3 bin dolar ödediklerini iddia etti.