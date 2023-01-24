Grivas’ı anma töreninde çıkan olaylarda tutuklu sayısı 7’ye çıktı

Limasol’da önceki gün, Grivas’ı anma töreninde çıkan olaylar neticesinde tutuklu kişi sayısının 7’ye çıktığı ve polisin, 13 kişiyi daha aradığı bildirildi.

Alithia gazetesi, ilk tutuklanan 5 kişinin dün, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiğini ve drone ile çekilen fotoğraflarda tespit edilen 13 kişinin aranmakta olduğunu yazdı.

Gazete, Limasol Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, polisin anma töreniyle ilgili tüm tedbirleri aldığını ve 80 polisin görevlendirildiğini; ancak Apollona ve APOEL taraftarlarının, Grivas’ı anmakla hiçbir ilgisi bulunmayan sebeplerden ötürü olay çıkararak birbirlerine taş ve sopalarla saldırdıklarını kaydetti.

Haberde, EOKA Mücadelecileri Derneği’nin Başkanı Yannis Spanos’un OMEGA’ya açıklama yaparak, kendilerinin anma töreninin eyleme dönüşeceğinden ve olay çıkacağından haberdar olduklarını, polise de bu konuda bilgi verdiklerini, ancak polisin yeterli tedbir almadığını kaydettiği belirtildi.

-Anastasiadis: “Kendini bilmezlerin yarattığı anarşiye izin vermeyeceğiz”

Gazete devamla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in olaylarla ilgili açıklamasını aktardı.

Habere göre Anastasiadis sporu, törenleri ve ülkedeki her şeyi karartan bazı kendini bilmezlerin yarattığı anarşiye izin vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Anastasiadis, görevde olduğu son güne kadar, Limasol’da önceki gün yaşananlara benzer olayları önleyici bir ortam oluşturacağını kaydetti.

Gazetecilerin, polise yapılan eleştirilerle ilgili bir sorusu üzerine ise Anastasiadis, bu eleştirileri yorumlamak istemediğini ve eylem bölgesinde yeterli sayıda polis olduğunu belirtti.

Anastasiadis, bu tür olayların ilk kez yaşanmadığını ve devletin, daha sert tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, bu tür olayların kabul edilemez olduğunu ve Polis Genel Müdürü’ne gereken talimatları vereceğini ifade etti.