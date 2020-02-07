Gündeyde gündem "MEB taksimi"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türk tarafının enerji konularında moratoryum çağrıları ve bölgedeki doğal gazın yönetiminde “kazan-kazan” taleplerinden sonra şimdi de Rum iç cephesinin baskısına maruz kaldığı haber verildi.

Gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün RİK stüdyosunda canlı yayınlanan tartışmasında Kıbrıs sorunu bağlamında söylenenlerin, zaten gergin olan siyasi gündeme MEB’in bölünmesi ve iki devlet çözümümün perde gerisinde yeniden tartışmaya açılmasının eklendiğine dikkat çekti.

Fileleftheros haberi “MEB’i De Taksim Ettiler… Partisel Çekişme, Türk Tehditlerinin Yönetilmesine Bir Ağır Gölge Daha Düşürdü” başlığıyla manşete çekti

Habere göre, tartışma sırasında programda yer alan 5 gazeteciden birinin, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarından Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) bölünmesine dair inceleme yapmalarını istediği bilgilerinin hatırlatması, “AKEL’in Crans Montana sonrasında sıklıkla yarattığı gürültülü ortamı yeniden fitilledi” yorumuna neden oldu.

Canlı tartışma çerçevesinde adı verilmeyen gazetecinin Kiprianu’ya, Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarından MEB’in bölünmesiyle ilgili bir inceleme yapmalarını istediği ve şahsının da bundan haberdar olduğuna dair bilgileri sorması üzerine Kiprianu bu bilgileri yalanlamadı, aksine doğrulayan bir cevap verdi.

Andros Kiprianu, bu yönde bilgiler bulunduğunu, kaynakların da güvenilir olduğunu söyledi. Bildiklerini açıklaması için iki kez teşvik edilmesine rağmen, kamuoyu önünde hiçbir şey söyleyemeyeceğini belirterek, detay vermekten kaçındı.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios, imzasını taşıyan yazılı açıklamada, “MEB’in bölünmesine dair araştırma yapıldığı bilgilerinin hayal ürünü olduğu” savunularak, kesin bir dille yalanlandı.

Kusios açıklamada “iki büyük partinin başkanlarının katıldığı canlı tartışma programında ortaya konulan, Başkan Anastasiadis’in güya yakın çalışma arkadaşlarından Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin bölünmesine dair araştırma hazırlamalarını istediği iddiası hayal ürünüdür, gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Gazete, Kiprianu’nun daha bir hafta önce Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşmesine ve o görüşmede bu konuya hiçbir atıf yapılmamasına rağmen dünkü canlı tartışma programında bu konunun gündeme gelmesinin birçok soru işareti yarattığına dikkat çekti.

Haberde, Neofitu ve Kiprianu’nun Kıbrıs sorunu ve iç yönetim konularında ise bir süredir basın yoluyla devam eden zıtlaşmalarını dünkü canlı yayında da tekrar ettiklerine işaret edildi.

Kusios’un yalanlamasının hemen ardından DİSİ’nin de açıklama yayımlayarak, AKEL Genel Sekreteri’ni sözlerini derhal geri almaya çağırdığını belirten gazeteye göre Kiprianu ise canlı yayının hemen ardından yaptığı açıklamada, elindeki bilgileri delillendiremeyeceğini, sadece soruya cevap verdiğini söyledi.

Politis “Debate: Şapkalarında Bir Tavşan vardı… Averof, AKEL Çıkarı Şirketin Kredisinden - Andros da MEB’in Bölünmesinden Söz Etti” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in çalışma arkadaşlarının MEB’in Kıbrıslı Türkler ile paylaşılması araştırması hazırlama emri aldığına dair bilgiyi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın doğruladığını haber verdi.

Gazeteye göre, dünkü canlı tartışma sırasında, “Alpha” isimli yayın kuruluşu adına katılan gazeteci Andreas Kimitri, Anastasiadis’in çalışma arkadaşlarına, MEB’in taksim edilmesi ihtimalini araştırmaları direktifi verdiği yolunda bilgiler bulunduğunu hatırlattı. Kiprianu, bu bilginin kendisine de ulaştığını söyledi ancak uzatmamayı tercih ederek “açık konuşabileceği bir konu olmadığını” söyledi.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BİR KAYNAK ANASTASİADİS’İN DİREKTİF VERDİĞİNİ DOĞRULADI

“Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Politis’e bu ‘direktifi’ teyit etti” ifadesine yer veren gazeteye göre Kiprianu, Anastasiadis’in 2 Ocak 2018’te yaptığı “Türkiye Kıbrıslı Türklerin haklarını ayrı, bağımsız bir varlıkta korumak istiyorsa, o zaman söz konusu yasadışı varlığın payına düşen MEB’le yetinsin” açıklamasını hatırlattı.

Habere göre, Kiprianu iki devlet çözümü ihtimaline dair alenî tartışmaya da değindi ve “bazıları bu tartışmanın varlığını şahsen Başkan Anastasiadis’e atfediyor” da dedi.

Gazete haberinin başka bir yerinde ise Neofitu’nun, “DİSİ ve AKEL anlaşırsa, başka kimseye ihtiyacımız yok” dediğine de dikkat çekti ve bu sözlerinin, kısa süre önce “DİKO’suz hiçbir değişiklik olamaz” diyen DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a eleştiri mahiyetinde olduğunu yazdı.

Haravgi “Anastasiadis’in Siparişiyle MEB’in Taksimi Mi?” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde dünkü Neofitu-Kiprianu tartışmasının Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümüne “Anastasiadis’in MEB’in taksim edilip edilemeyeceğinin ortaya çıkması için teknokratlardan araştırma yapmasını istediği megatonluk bombasının damga vurduğunu” yazdı.

Habere göre, 5 gazetecinin Kıbrıs sorunu, ekonomi, rüşvet ve iç yönetim ile ilgili sorularını cevaplayan Neofitu ve Kiprianu, Kıbrıs sorununda stratejik hedefin iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğu noktasında birleşti ancak bu hedefe varmak için yapılmakta olan veya yapılmayan icraatlar konusunda ayrıldı.

Neofitu, Rum yönetiminin bölge ülkeleriyle oluşturduğu üçlü işbirliklerinin Kıbrıs sorununun çözümüne katalizör olduğu görüşünü ortaya koyarken, Kiprianu, BM Genel Sekreteri ve AB’nin, her iki lidere de sorumluluk yükleyen raporlarını hatırlattı. Neofitu, Genel Sekreter’in Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili son raporunun da Rumlar için tehlike çanlarını çalması gerektiğine dikkat çekti.

Alihtia haberi “Çözüm Çerçevesinde Değişiklik Söz Konusu Değil… DİSİ Başkanı: Crans Montana ve Başkanlık Seçimi sonrasında AKEL Ölçüyü Kaçırdı… AKEL Genel Sekreteri: Başlaması ve Doğru İstikamette Hareket Etmesi Halinde Kıbrıs Müzakerelerini Destekleyeceğiz… Strateji Eksikliği Saptanıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

“GUTERRES PONTİUS PLATUS”

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre BM Genel Sekreteri’nin Basın Sözcü Vekili Ferhan Haq, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “BM Genel Sekreteri’nden Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda daha çok şey yapmasını beklerdim” açıklamasını yorumlaması isteyen Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabirine 6 Mayıs 2019 tarihli açıklamayı tekrar etti.

Habere göre Haq “Genel Sekreter gelişmeleri yakından ve endişeyle izliyor. Hidrokarbon aramalarına dair tutumumuz değişmiş değildir. Offshore hidrokarbonlardan Kıbrıs’taki iki toplum da faydalanabilir” dedi.

Genel Sekreter’in, her iki liderin de daha önceki müzakerelerde, doğal kaynakların birleşik bir Kıbrıs’ta, gelecekteki federal hükümetin yetkisinde olacağı konusunda anlaştığını hatırlattığını belirten Haq “Genel Sekreter, gerilimlerin azaltılması için çaba harcanmasını teşvik eder” dedi.

Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri Haq’a “BM üyesi bir devlet olan Kıbrıs örneğinde, bir başka devlet, Türkiye egemenlik haklarını ihlal ettiğinde konuya toplumlararası müzakereler çerçevesinde yaklaşılıyor” sorusunu da yöneltti. Ferhan Haq “defalarca söylendiği gibi, genel uluslararası hukuk veya sözleşmeler temelinde üye devletlerin egemenlik hakları konusunda yorum yapmak veya tutum belirlemek ne BM’nin, ne de Genel Sekreter’in yetkisindedir” cevabını verdi.