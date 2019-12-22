Gündeyde olaylı kovalamada iki polis yaralandı

Limasol’da 40 yaşındaki bir kadın sürücü ile polisler arasında yaşanan olaylı kovalamada iki polisin yaralandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisten aldığı bilgiye dayanarak, Limasol polisinin, kontrol için 40 yaşındaki kişinin kullandığı aracı durdurmak istediğini ancak kadının, dur ihtarına uymayıp bölgeden kaçmaya çalıştığını yazdı

Bunun üzerine devriye polislerinin, kadın sürücünün peşine düştüğünü yazan gazete kadın sürücünün, yakalanana kadar 6 polis devriye aracına çarptığını, bunun neticesinde ise 2 polisin yaralandığını belirtti.

Habere göre söz konusu kadının yakalanmasının ardından polis, kadının tasarrufunda piyasa değeri 2 bin 658 Euro olan ve içerisinde hintkeneviri bulunan iki adet sarma sigara tespit etti.