Gündeyde siyasi partilerin oy oranlarına yönelik anketler

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta yapılan, siyasi partilerin oy oranlarına yönelik son anketleri değerlendirdi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta yapılan son anketlerin sonuçlarına dayanarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, vatandaşlara verdiği değişiklik ve siyasette yeni gelenekler sözünü tutmayı belki başaramadığını ancak partilerin (oy oranı) haritasında değişikliklere neden olduğunu yazdı.

Gazete haberinde “Politis” gazetesi ve “Reporter” tarafından yapılan son anketlerin sonuçlarına dayanarak ELAM’ın, üçüncü parti haline geldiğini, AKEL’in oy oranında da artışın gözlemlendiğini ayrıca birinci parti olma ihtimaline sahip olduğunu belirtti.

Hükümette bulunan partilerin ise çöküş yaşadığını, merkez partilerin varoluş ve kimlik kaybı sorunları yaşadıklarını belirten gazete son yıllarda aşırı sağın, Avrupa ve dünya düzeyinde de yükseliş gösterdiğine dikkati çekerek ELAM’ın oy oranının yükselme nedeninin, “yerel harekat” olduğunu yazdı.

Gazete Anastasiadis hükümet döneminde neo-faşizme müsamaha gösterildiğini, o dönemde ELAM’ın, “Altın Şafak” (Hrisi Avgi) partisinin yan şubesi olarak göründüğünü de belirtti.

DİSİ’nin yaşadığı oy kaybının ise DİSİ’nin, muhalefet yapan bir parti olduğu konusunda ikna edici olamamasına bağlı olduğunu belirten gazete DİKO’nun da süregelen başarısızlıklar ve zayıflıklar nedeniyle oy kaybına uğramakta olduğunu yazdı.

Gazete EDEK’in de yıllardır parti içerisindeki bir dizi sorunla uğraştığına dikkati çekti.