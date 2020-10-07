Güney: 28 Ekim resmigeçidi koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi

Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan notasına "hayır" dediği günün yıldönümü olan 28 Ekim "Ohi Günü" sebebiyle her yıl düzenlenen resmigeçidin, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sağlık protokolleri ve talimatlar gereği, bu yılki resmigeçidin yapılamayacağının kaydedildiğini yazdı.

Haberde, geçen seneki resmigeçidin de kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği anımsatıldı.