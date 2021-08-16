ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:46
Genç
Rum Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü koronavirüsten beş ölüm ve 381 yeni vaka açıkladı. Ölümler 70, 79 yaşlarında dört kadın ve 87 yaşında iki kadın olup 49 yaşında bir adam da öldü. Hastanede 234 kişi var, 85'i ağır durumda.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
Anastasiadis, “47 yıldır harcanan çabalara rağmen, Türk tarafı çözüme varılmasına izin vermiyor”
Güney
Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
Larnaka’da Rus turist, tecavüze uğradığı şikâyetiyle polise gitti
Güney
Liderler görüşmesi 28 ya da 29 Eylül'de
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Kanber: "Sokakta olacağız"
Harmancı: "Bu dizaynı zamanında savunanlar...
CTP, Gençlik Örgütü başkanlığına Enver Gürkan...
Binboğa, Harup alışının taban fiyatını 10 tl/kilo...
Cumhurbaşkanı Tatar 4. Piyade Alay Komutanlığı...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
SONUÇ ECZANESİ
Tel: 03922273270
Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
Tel: 03922272350
Lefkoşa
OBA ECZANESİ
Tel: 03922237101
Girne
AYDIN ECZANESİ
Tel: 0392 821 33 61
Girne
SERTAÇ ECZANESİ
Tel: 03928159067
Gazimağusa
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Tel: 05338797994
Gazimağusa
ERGİN ECZANESİ
Tel: 03923654735
Güzelyurt
İNCİRLİ ECZANESİ
Tel: 03927142874
İskele
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Tel: 0548 860 55 54
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
Facebook
Twitter
7.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE