Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü koronavirüsten beş ölüm ve 381 yeni vaka açıkladı. Ölümler 70, 79 yaşlarında dört kadın ve 87 yaşında iki kadın olup 49 yaşında bir adam da öldü. Hastanede 234 kişi var, 85'i ağır durumda.