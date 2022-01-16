Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner83
banner80

banner69
Güney Kıbrıs'ta 95,005 test yapıldı, toplam 1,971 pozitif vaka tespit edildi. Güneyde 5’i kadın 1’i erkek toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise 2.07 olarak açıklandı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿