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Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
16 Ocak 2022 Pazar 20:04
Genç
Güney Kıbrıs'ta 95,005 test yapıldı, toplam 1,971 pozitif vaka tespit edildi. Güneyde 5’i kadın 1’i erkek toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
Pozitiflik oranı ise 2.07 olarak açıklandı.
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Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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