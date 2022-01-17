Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta 138,351 test yapıldı, 3.143 yeni vaka tespit edildi. Yaşları 64, 70 ve 91 olan üç kişi ise hayatını kaybetti.

Güneyde pozitiflik oranı 2.27 olarak açıklandı.

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