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Güney'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
17 Ocak 2022 Pazartesi 20:42
Genç
Güney Kıbrıs'ta 138,351 test yapıldı, 3.143 yeni vaka tespit edildi. Yaşları 64, 70 ve 91 olan üç kişi ise hayatını kaybetti.
Güneyde pozitiflik oranı 2.27 olarak açıklandı.
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