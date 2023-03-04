Güney'de çocuk istismarında artış...

Güney Kıbrıs’ta, çocuklara cinsel istismarda bulunulması konusunda, yetkili makamlara yapılan suç duyuruları yıldan yıla artıyor.

Güney Kıbrıs’ta, yetkili makamlara bildirilen çocuk cinsel istismarı vakalarının sayısının yıldan yıla arttığı haber verildi.

Yalnızca 2022 yılında, bu suç duyurularının sayısının 300’ü geçtiğini yazan Politis gazetesi, geniş yer ayırdığı haberinde, son 6 yılda ise konu hakkında neredeyse bin 300 suç duyurusu kayda geçirildiğini belirtti.

Gazete eldeki verilere göre, çocuklara cinsel istismarda bulunulması konusunda, 2017 yılında 138, 2018 yılında 167, 2019 yılında 211, 2020 yılında 197, 2021’de 278, 2022 yılında ise 303 suç duyurusunda bulunulduğunu ekledi.