Haravgi gazetesi, Baf Polisinin, bir çocuğun yasal vasisi tarafından kaçırılması olayını araştırdığını yazdı.
Yunan olan 23 yaşındaki bir adamın, yine Yunanistan’dan olan Rus kökenli 24 yaşındaki eşinin, 3 aylık bebeklerini alarak ayrıldığını ve Rusya’da kaldığı yönünde şikayette bulunduğunu yazan gazete polisin, 24 yaşındaki kadın hakkında tutuklama emri çıkardığını ayrıca “stop list’”e konduğunu belirtti.
Güney'de çocuk kaçırma olayı
Haravgi gazetesi, Baf Polisinin, bir çocuğun yasal vasisi tarafından kaçırılması olayını araştırdığını yazdı.
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