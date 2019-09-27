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Güney'de çocuk kaçırma olayı

Güney'de çocuk kaçırma olayı
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Haravgi gazetesi, Baf Polisinin, bir çocuğun yasal vasisi tarafından  kaçırılması olayını araştırdığını yazdı.
Yunan olan 23 yaşındaki bir adamın, yine Yunanistan’dan olan Rus kökenli 24 yaşındaki eşinin, 3 aylık bebeklerini alarak ayrıldığını ve Rusya’da kaldığı yönünde şikayette bulunduğunu yazan gazete polisin, 24 yaşındaki kadın hakkında tutuklama emri çıkardığını ayrıca “stop list’”e konduğunu belirtti.

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