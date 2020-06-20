Güney'de faaliyet uluslararası kapsamlı suç örgütü

Rum polisinin, aralarında bir de Kıbrıslı Türkün bulunduğu 5 kişilik çeteyle ilgili tahkikatında, Güney Kıbrıs içinde ve dışında uzantıları olan, üyeleri uyuşturucu ticareti dışında ciddi suçların her türlüsüne bulaşan bir suç örgütünün varlığını doğrulayan verilere ulaştığı bildirildi.

Haberi “Kıbrıs’ta Faaliyet Gösteren Uluslararası Kapsamlı Örgüt… Uyuşturucu Ticareti Dışında Suç Faaliyetlerine de Bulaştı” başlığıyla aktaran Haravgi aralarında bir de söz konusu çetenin Rum tarafında ne zamandır faaliyette bulunduğunun bilinmediğini yazdı.

Habere göre crystalice türü uyuşturucu imalatından tutuklanan 5 kişi, Limasol’un çeşitli noktalarında bu kişilere ait veya onlar tarafından işletilen depo ve diğer mekânlarda bulunan kimyasal madde ve kenevir işleme/üretim gereçleri örgütünün suç faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Bulunan kimyasalların, gençler arasında çok yaygın kullanıldığına işaret ettiği crystalice gibi sentetik uyuşturucu imalinde kullanıldığı kaydedildi.

Gazete 2’şer günlük tutukluluk süreleri dolduğu için dün yeniden yargıç huzuruna çıkarılan ve tutukluluk halleri 7’şer gün daha uzatılan Ürdünlü, Suriyeli ve Kıbrıslı Türk 3 erkek ile Macar ve Ukraynalı iki kadının suç örgütü kurmak, uyuşturucu bulundurmak, imal etmek ve satmak ile itham edildiğini yazdı.

Habere göre Rum polisi tutuklulardan aldığı ifadelere dayanarak bu kişilerin Kıbrıs’ın hemen her kentine uyuşturucu dağıtan bir ağları olduğu görüşünde. Aynı konuyla ilgili olarak Mouhammed Shafeeq Mohammed (29/E) isimli Iraklı bir kişi hakkında da tutuklama emri çıkarıldı. Bu kişi bir süredir, uyuşturucuyla ilgili anlaşmazlık yüzünden Suriyeli Ahmet Zaiyan (30) isimli kişinin kaçırılıp öldürülmesiyle alakalı arananlar listesinde bulunuyor.

Tutuklu 5 kişiden 4’ünün Rum polisini daha önce şu veya bu şekilde meşgul ettiğini kaydeden gazeteye göre polis tutuklu Suriyelinin, aranan Iraklı ile sıkı ilişkisi bulunduğunu gösteren veriler edindi ve aranmakta olan Iraklının suç örgütünün elebaşlarından biri olduğunu değerlendiriyor.