Güney'de hızlı test kitleri ücretsiz verilecek

Güney'de eczanelerde 40 TL'den satılmaya başlanan hızlı test kitleri güneyde ücretsiz verilecek.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs vatandaşları ya da Kıbrıs’ın güneyinde daimi ikamet eden Genel Sağlık Sistemi YESI’ye kayıtlı olmayan ve aşılamalarını tamamlayan AB üyesi diğer ülke vatandaşları ya da üçüncü ülke vatandaşları da 28 Aralıktan itibaren ücretsiz olarak hızlı test kitleri alabileceklerini açıkladı.



Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, hak sahipleri hızlı-test kitlerini her gün saat sabah 10 ile öğle saat 1’e kadar belli aşı merkezlerinde belirtilen noktalardan temin edebilecekler.

Test alım noktaları şu şekilde:

Lefkoşa

Lefkoşa Eski Hastanesi



Limasol

Annelik Merkezi, Eski Limasol Hastanesi



Larnaka

Annelik Merkezi, Eski Larnaka Hastanesi



BafAnnelik Merkezi, Baf Genel hastanesiMağusaAnnelik Merkezi, Mağusa Sağlık MerkeziHak sahiplerinin, aşı programlarını tamamladıklarını teyit etmek amacıyla bu merkezlerde kimlik belgeleri, aşı kartı ve Avrupa dijital aşı kartı göstermeleri gerekecek.Yapılacak kişisel test sonuçlarının olumlu olması durumunda vatandaşların Kamu Sağlığı Koordinasyon Merkezi ile aşağıdaki eposta adresine kimlik bilgilerini (isim, soyadı, telefon, kimlik numarası, doğum tarihi, kaza) ve aynı zamanda olumlu self-test fotoğrafı göndererek iletişime geçebilir: coordination.iatreiadygeias@moh.gov.cy

Hızlı testlerin nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgilere: https://youtu.be/FyP3NDTapUE adresinden ulaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 13:25