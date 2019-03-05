Güney'de “Omega” televizyonunun izlenme oranı ilk sırada

Güney Kıbrıs’taki televizyon kanallarının izlenme oranlarına ilişkin bir araştırma “Omega” televizyonunun ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Alithia gazetesi, “Nielsen” araştırma şirketinin verilerine göre, 25 Şubat-1 Mart arasında en çok televizyon izlenen saatler (prime time) olarak adlandırılan 19:00-23:00 saatleri arasında, “Omega” televizyon kanalının yüzde 16’yla (53 bin 843 kişi) ilk sırada yer aldığını yazdı.

Habere göre, ikinci sırayı yüzde 14,9’la “ANT1” televizyonu alırken, diğer kanallar ise yüzde 14,4 oranıyla “RIK1” , yüzde 14,2 oranıyla “ALPHA Kıbrıs” ve yüzde 13,6 oranıyla “Sigma” olarak sıralandı.