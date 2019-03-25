Güney'de sığınma taleplerinde artış

Güney Kıbrıs’a ulaşan mülteciler tarafından, 2019’un ilk aylarında yapılan “uluslararası koruma” başvurularında 2018’e oranla yüzde 148 artış olduğu bildirildi.

Fileleftheros, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AB Mülteciler Komiseri Dimitris Avraamopulos’a sunduğu verilere dayanarak “uluslararası koruma” başvurusu sayısının geçen yıla oranla yüzde 148 oranında arttığını yazdı.

Habere göre, ayda binin (1000) üzerinde mülteci, sığınma başvurusu yapıyor, yıl sonuna kadar sığınma talebi sayısının 20 bine ulaşacağı değerlendiriliyor. Bugün, hakkında sığınma prosedürü devam eden mülteci sayısının 11 bin 500 olduğu tahmin ediliyor. Son on yıl içerisinde “uluslararası koruma” statüsü verilen kişi sayısı 10 bin 338, bu da uluslararası korunma talebi aracılığıyla Güney’de bulunan toplam kişi sayısını 30 bine yükseltiyor.

Gazete, Güney’e Komisyon’dan maddi ve teknik yardım vaadinde bulunan Avraamopulos’un daha önce geleceklerini açıkladığı Avrupa Sınır Muhafaza Genel Müdürü’nün kıyı güvenliğini incelemek üzere dün Güney’e ulaştığını, Europol’den iki yetkilinin de yakında Güney’e gideceğini kaydetti.