Güney'deki "Kıbrıs Üniversitesi" mesaj yayınladı

Güney’deki “Kıbrıs Üniversitesi” Türk ve Ortadoğu Araştırmalar Bölümü’nün, uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen ve köşe yazarı İsmail Kemal’in vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Araştırmalar Bölümü’nün, İsmail Kemal’in ölümü nedeniyle ailesine, dost ve akrabalarına yönelik taziye mesajı yayımladığını yazdı.

Gazete haberinde, yapılan açıklamaya dayanarak bugün saat 13.30’da Güney Lefkoşa’daki Bayraktar Camisi’nde kısa bir tören yapılacağını da belirtti.