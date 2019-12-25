Güney'den noel mesajları

Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler ve Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, her yıl olduğu gibi Noel mesajı yayımladı.

Fileleftheros gazetesi, siyasi partiler Noel yortusu nedeniyle yayımladıkları mesajlarda, Kıbrıs sorununun çözümünü, ülkenin bağımsızlığının sağlanmasını dilerken ekonomi ve vatandaşların refahından da söz ettiklerini yazdı.

Habere göre DİSİ, noel yortusu nedeniyle iyi dileklerde bulunurken Rum toplumunun kaydettiği ve yeni yılla birlikte hedeflerin yerine getirilmesi için kaydedeceği ilerlemeden de söz etti.

Kıbrıs sorununun adil çözümünün en büyük başarıları olacağını, herkesin ortak mülkü olması ve olmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden DİSİ bu hedefin o kadar da kolay olmadığını ancak Kıbrıs’ın geleceği için ise tek yol olduğunu vurguladı.

AKEL mesajında, bu günlerde, işsizlik ve fakirlik çeken vatandaşlar ve aileleri düşünmelerinin çifte borç olduğuna dikkati çekti.

AKEL, toplumsal dayanışmanın önemini de vurguladı.

DİKO, tüm insanlığa yayılan barıştan söz ederek bütün olarak herkesin, vatanlarının yok edilmesi için “Türk tehdidiyle” karşı karşıya kaldığını savundu ve 45 yıldır İsa’nın doğumunu “yarı işgal rejimi altında” kutladıklarını savundu.

EDEK mesajında öncelikli temennilerinin ülkeye, tüm insan haklarının uygulanacağı yaşayabilir, işlevsel, demokratik bir çözümün gelmesi olduğunu dile getirdi.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, herkesin sağlıklı, güvenli bir noel geçirmesini temenni etti.

Rum Vatandaşlar İttifakı, ELAM ve DİPA ise yayımladıkları mesajlarda iyi temennilerde bulunurken sosyal refah ve adaletten söz ettiler.

BAŞPİSKOPOS II. HRİSOSTOMOS

Alithia gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos yayımladığı noel mesajında Kıbrıs sorunundan ve “Türk tehditlerinden” bahsederken Yunanistan ile yeni bir savunma doktrini talep etti.

Bölgede bulunan diğer ülkelerle de işbirliği yapılmasının, savunmalarını güçlendireceğini ve halka cesaret vereceğini söyleyen Başpiskopos II.Hrisostomos, “ Kıbrıs ve Yunanistan, sorunumuzun çözümü için yön değişikliği konusunda büyük bir karar almalıdır” ifadesini kullandı.

II.Hrisostomos, sözlerinin devamında ise, sürekli kendi tavizleriyle ve ortaya konulan yeni Türk talepleriyle, bugüne kadar takip edilen “iki toplumlu görüşmeler” yönünün kendilerini ülkenin istikrarlı bir şekilde Türkleşmesine götürdüğünü savundu.