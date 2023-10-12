Güney Kıbrıs'a yasa dışı yollarla girişlerde azalma

Güney Kıbrıs’a son zamanlarda gerek deniz yoluyla, gerek de KKTC üzerinden yasal olmayan yollarla ülkeye girişlerde azalma olduğu ifade edildi.

Akışlardaki azalmasının sebeplerinin teknelerle gelenler ve Yeşil Hat üzerinden geçenler açısından çok fazla ve farklı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, buna paralel olarak Lübnan’ın henüz Rum İçişleri Bakanının önerisine yanıt vermediğini kaydetti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Lübnan’ın şu ana kadar kendi bölgesindeki insan tacirlerini kontrol etmek için teknik araçlara ve insan dinamiğine yardım sağlanması hususunda Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun gönderdiği mektuba yanıt vermediğini yazan gazete, haberinin devamında Rum polisinin konuyla ilgili basın sözcüsü ve Petros Zeniu’nun açıklamasına yer verdi.

Zeniu, deniz yoluyla yasa dışı girişlerdeki son dönemdeki azalmanın Rum hükümetinin aldığı kapsamlı önlemler, başvuruların hemen incelenmesi, artan geri dönüşler ve herhangi bir kişinin gerekli şartları yerine getirmemesi durumunda sınır dışı ettiği mesajının verilmesi olduğuna işaret etti.

Yeşil Hat üzerinden geçişlerde de bu yıl azalma olduğunu ifade eden Zeniu, bunda etkili olan faktörlerin arasında artık kriterleri yerine getirmeyenlerin kısa bir süre içerisinde sınır dışı edilmesi ve ödenek almayacakları mesajının verilmesi olduğunu ifade etti.

Zeniu, para karşılığı bu yasa dışı geçişleri sağlayan grupların Türkiye'den Suriye’ye taşındığını ve orada faaliyet gösterdiğini savundu.

Genel durumun da önceki yıllara göre daha iyi olduğunu yazan gazete, bu yıl Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollarla giriş yapan 7 bin 872 kişinin bin 942’isinin deniz yolu, 5 bin 930’unun da Yeşil Hat üzerinden Güney’e geçtiklerini öne sürdü.

Geçen yıl ise bu rakamın 14 bin 860 olduğunu kaydeden gazete, bu yılki gönüllü geri dönüşler ile sınır dışı edilenlerin rakamının ise 7 bin 206 olduğunu ekledi.