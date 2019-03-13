Güney Kıbrıs AB içinde doğurganlıkta en düşük 3.sırada

Güney Kıbrıs’ın, AB içerisinde doğurganlık sıralamasında son sıralarda bulunduğu haber verildi.

Alithia’nın Eurostat tarafından yayınlanan 2017’ye dair yıllık doğurganlık araştırmasına dayandırdığı habere göre, Güney Kıbrıs 1,33 ile AB içerisindeki en düşük doğurganlık oranına sahip 3’üncü, Yunanistan da 1,35 ile 4’üncü ülke.

Güney Kıbrıs’ta 2107’de 9 bin 229 bebek dünyaya geldi; bunların yüzde 46,6’sı ailenin ‘ilk çocuğu’, yüzde 36,9’u ‘ikinci çocuk’, yüzde 12,7’si ‘üçüncü çocuk’ ve yüzde 3,8’i de 4’üncü çocuk.

4 bin 254 ilk doğumun yüzde 2,9’u 20 yaş altındaki anneler, yüzde 49,9’u 20-29 yaş aralığındaki anneler, yüzde 44,5’i 30-49 yaş aralığındaki anneler, yüzde 2,7’si 40 yaş ve üzerindeki anneler tarafından gerçekleştirildi.