Güney Kıbrıs “Abdülhamid Han” sondaj gemisini yakın takipte

Türkiye’ye ait “Abdülhamid Han” sondaj gemisinin geçtiğimiz Cumartesi akşamı Taşucu limanından denize açılmasının, Lefkoşa Rum kesimi ve Atina’da alarma geçilmesine neden olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Motorları Isıtıyor- Abdülhamid Han’ın Göreviyle İlgili Hazırlıklar Başladı- Lefkoşa Sondaj Gemisinin Hareketlerini İzliyor” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Taşucu limanından denize açılan geminin, dün, geri dönmesi beklenen limana 15 mil mesafede durduğunu yazdı.

Ankara tarafından açıklandığı üzere, sondaj gemisinin hareketlerinin, geminin 9 Ağustos’ta başlayacağı göreviyle ilgili hazırlıklar çerçevesinde olduğunun görüldüğünü yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın ise Yunanistan’la işbirliği içerisinde, ileri sürülen “yeni Türk meydan okumalarını” şikâyet etmek için seferber olduğuna işaret etti.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, Rum kesiminin “ani bir hareketle” Taşucu limanından denize açılan sondaj gemisinin tüm hareketlerini dikkatle takip ettiğini yineledi.

Türk sondaj gemisinin ani bir şekilde Taşucu limanından çıkmasının, geminin önümüzdeki günlerde sözde Rum MEB’ine yapacağı yolculukla ilgili hazırlıkların bir kısmını teşkil ettiğinin görüldüğünü kaydeden gazete, geminin geçtiğimiz Cumartesi akşamı Taşucu limanından güneybatı istikametinde denize açıldığını belirtti.

Geminin Türkiye’nin verdiği tarihten 10 gün önce gerçekleştirdiği hamlenin, Rum kesimi ve Atina’da alarma geçilmesine neden olduğunu yineleyen gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki “diplomatik kaynakların” dün akşam gazeteye “sondaj gemisinin, Kıbrıs MEB’inin kuzeyinde olacak şekilde, limandan uzak bir yerde durduğunu söylediklerini” iletti.

Buna paralel olarak, geminin varış noktası olarak herhangi başka bir bölgeyi değil Taşucu limanını ilan ettiğini belirten “diplomatik kaynaklar”, öte yandan Türkiye’nin hamlelerini 9 Ağustos’tan önce yapmasının ihtimal dahilinde olduğunu da öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin sözde Rum MEB’inde sondaj yapacağını kesin olarak addeden Lefkoşa Rum kesiminin ise, Atina’yla koordinasyon içerisinde ileri sürülen “Türk meydan okumalarını” şikâyet etmek için şimdiden biz dizi eylem başlattığını ekledi.

Gazete, haberinin devamında ise, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Haber 7” kanalına yaptığı açıklamalara yer verdi.

Alithia gazetesi ise “İbrahim Kalın’ın Yeni Kışkırtıcı Açıklamaları- Oruç Reis Gibi Abdülhamid Han da Araştırmalar Yapacak” başlıklı haberinde, “Marine Traffic” web sitesine dayanarak, Türk sondaj gemisinin düne kadar Taşucu limanından 15-20 mil mesafede hareket ettiğini yazdı.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberlere “Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz İçin Gerilim Tırmanıyor- Türk Araştırma Gemisi Abdülhamid Han Kıbrıs’ın Kuzeyinde- Kalın: Kara Sularımızda Hakkımız Var ” başlıklarıyla yer verirken, Türkiye’nin Kıbrıs çevresinde askeri tatbikatlar yapmak için yeni Navtex’ler yayımladığını öne sürdü.

Gazete, Taşucu limanı açıklarında demirli bulunan Abdülhamid Han’ın, ilk yolculuğuna 9 Ağustos’ta başlamasının beklendiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Yeni Tur Tahrikler- Abdülhamid Han’ı Denize Çıkardılar” başlıklı haberinde, Türklerin Abdülhamid Han sondaj gemisini, açıkları tarihten 10 gün önce, Kıbrıs’ın Kuzey kıyılarının karşısında olacak şekilde, Mersin açıklarına çıkardıklarını yazdı.

Gazete, bu gelişme üzerine, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin dünden bu yana teyakkuzda olduğunu da ekledi.

Öte yandan Alithia gazetesi “Erdoğan’ın Amerikan Parsellerinde Sondaj Yapma Niyeti- Alithia’nın Elindeki Bilgilere Göre Atina Bununla İlgili Göstergelere Sahip” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Atina’nın sahip olduğu “göstergelere” göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye ait 4’üncü sondaj gemisine, sözde Rum MEB’i içerisinde bulunan Amerikan menfaatli parsellerde çalışma yapma talimatı verme niyeti olduğunun tahmin edildiğini iddia etti.

Gazetenin sahip olduğu ve Yunanistan hükümetinden geldiği ifade edilen “güvenilir bilgilere göre”, Yunanistan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında bu konuyla ilgili bir yazışma da bulunduğu ve bunun Türkiye’nin sözde Rum MEB’indeki 5 ve 10 numaralı parsellerde sondaj yapma niyetini teyit ettiği de ileri sürdü.

Bununla birlikte, Lefkoşa Rum kesiminin tahminlerinin, Erdoğan’ın hedefleri arasında Amerikan parsellerinin bulunmadığı yönünde olduğunu aktaran gazete, Rum Dışişleri Bakanlığına göre, en baskın senaryonun, Türk sondaj gemisinin 6’ıncı parsele gitmesi olduğuna işaret etti.

Gazete bunun “Türkiye ile Mısır arasındaki sınır belirleme çerçevesinde, Türk kıta sahanlığının bir parçası olarak neredeyse yarısının Ankara’nın talepleri içerisinde yer alan bir nokta olduğunu” da öne sürdü.

Bunun aksine Atina’nın “eldeki göstergelerin, Erdoğan’ın F16 savaş uçaklarıyla ilgili olarak ABD yönetimine baskı unsuru olarak, Amerikan hedefleriyle ilgili niyetlerine işaret ettiğinde ısrarcı olduğunu” ileten gazete, var olan bilgi akışı ve değerlendirmelere rağmen, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde ne yapacağını (kendisi hariç) kimsenin bilmesinin mümkün olmadığına atıfta bulunulmasının önemli olduğunu ekledi.