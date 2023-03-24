Güney Kıbrıs, ara bölgeye tel çekmeyi durdurdu

Güney Kıbrıs tarafından ara bölgeye, yasa dışı mültecilerin geçişinin önlenmesi amacıyla dikenli tel çekilmesi sürecinin, tellerin söz konusu amaca ne kadar hizmet ettiğinin görülebilmesi açısından durdurulduğu bildirildi.
Gazete, yeni İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün, Meclis İçişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, dikenli tel çekilmesiyle ilgili tedbiri yeniden gözden geçireceklerini, ardından da bazı kararlar alacaklarını söylediğini yazdı.
Haberde, Yoannu’nun dikenli tellerin daha da uzatılmasının söz konusu olmadığını kaydettiği belirtildi.