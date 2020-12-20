Güney Kıbrıs’ın dün, Pfizer/BioNTech şirketinin Covid-19 aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim aldığı bildirildi.
Politis gazetesi, mRNA tipi aşıların -75 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini ve her buzdolabında yaklaşık 130 bin aşının muhafaza edilebileceğini yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 4 bin 323’ü PCR, 5 bin 981’i rapid test olmak üzere toplam 10 bin 304 test yapıldığı; 417 yeni vaka saptandığı, iki kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 17 bin 476, toplam ölüm sayısının da 89’a yükseldiği kaydedildi.
Güney Kıbrıs, aşıların muhafaza edileceği buzdolaplarını teslim aldı
Güney Kıbrıs’ın dün, Pfizer/BioNTech şirketinin Covid-19 aşılarının muhafaza edileceği iki özel buzdolabını teslim aldığı bildirildi.
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