Güney Kıbrıs Belediye Heyeti, Berlin'e gidiyor

Güney Kıbrıs’taki sözde “Lefkoniko (Geçitkale) Belediyesi”nden bir heyetin, Güney Kıbrıs’ın Almanya’daki büyükelçiliğiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan bir “anti-işgal” etkinliği için, bu hafta Berlin’de olacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi, belediye heyetinin, Almanya’daki temasları çerçevesinde Almanya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığından temsilcilerle bir araya geleceğini, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın Berlin’deki büyükelçisi Andreas Hacıhrisanthu tarafından verilecek bir yemeğe katılacağını da yazdı.