Güney Kıbrıs cinayet ve suç oranlarında AB'de en alt sırada

Güney Kıbrıs, AB ülkeleri arasında yaşanan cinayet ve soygun vakaları sayısında en altı sırada yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat verilerinin, Güney Kıbrıs’ın 2017 yılında AB ülkelerinde yaşanan cinayet ve soygun olaylarında alt sıralarda yer aldığını ortaya koyduğunu yazdı.

Eurostat’ın verilerine göre, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta her 100 bin kişilik nüfusa oranla gerçekleşen cinayet oranı, yedi cinayetle yüzde 0,8 oranında gerçekleşti.

Güney Kıbrıs’ın soygun olaylarında da alt sıralarda yer aldığı, 2017 yılında 14 soygun gerçekleştiği belirtilen haberde, araç hırsızlığında ise 110 vakayla AB ortalamasını yakaladığı vurgulandı.