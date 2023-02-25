Güney Kıbrıs çipli ve yüksek güvenlikli pasaport, kimlik ve ikamet belgesine geçiyor

Güney Kıbrıs, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve AB’nin güvenlik talepleri doğrultusunda yüksek güvenlikli yeni pasaport, kimlik ve ikamet belgelerine geçiyor.

Politis’in “2024’ten İtibaren Yüksek Güvenlikli Yeni Pasaport ve Kimlikler” başlığıyla manşete çektiği habere göre Rum İçişleri Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile bu yılın ilk çeyreğinde, yeni tip pasaport, kimlik ve ikamet izni belgesi basımı için ihaleye çıkacak.

İstenilen standartlar açıklanmak zorunda kalınmasın diye kapalı usulle gerçekleştirilecek ihalede, bu konu ile ilgilenen yurt dışından şirketler seçilecek ve teklif vermeleri istenecek. En düşük maliyet yanında teknik niteliklere, yani üst düzey güvenlik standartlarını sağlanıp sağlanamayacağına dikkat edilecek. Basım maliyetinin 41 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Dağıtımına 2024’te başlanacak yeni tip seyahat belgelerinin yüksek güvenlikli çip ve sahibinin fotoğraf, parmak izi ve dijital imzasıyla temassız uygulama özelliği olacağı, sahtelemeye ve başkasının kimliğine bürünülmesine karşı yüksek güvenlik içereceği kaydedildi.

Halen kişilerin kullanımında olan biyometrik fotoğraflı ve parmak izli pasaport, kimlik ve ikamet belgelerinin, süresi dolana kadar kullanımda kalacağı bilgisi de verildi.

Haberin girişinde "konuyla ilgili ihaleye çıkılacağını" belirten gazete, haberinin sonunda “pasaport, kimlik ve ikamet belgelerinin basımı ihalesini kazanan şirketin Veridos Matsukis A.E isimli Yunan şirketi olduğu” ifadesine yer verdi.

Haberde söz konusu belgelerin tamamen Atina’daki “Veridos Matsukis A. E. Güvenlik Baskıları” tesislerinde, Alman teknolojisi ile gerçekleştirildiği, bunun yanında ana şirket Verdios’un Güney Kıbrıs’taki teçhizat ve bilgisayar sistemi altyapılarının yükseltilmesi işini de üstlendiği kaydedildi.