banner22

Güney Kıbrıs CNN Travel listesinde ilk sırada

Güney Kıbrıs CNN Travel listesinde ilk sırada
banner32

Güney Kıbrıs’ın, turizm merkezi olarak yeniden açılmakta olan ülkelerle ilgili CNN travel listesinde, ilk sırada olduğu ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, CNN’de “Hangi Uluslararası Destinasyonlar Turistler İçin Yeniden Açılıyor” başlığıyla bir röportaj yayımlandığını ve bu röportaj çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın, kapılarını turistlere nasıl yeniden açacağına kapsamlı bir şekilde değinildiğini ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney'deki "Kıbrıs Üniversitesi"...
Güney'deki "Kıbrıs Üniversitesi"...
  1. Güney
﻿