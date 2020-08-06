Güney Kıbrıs dönüm noktasında

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının sayısında son bir ayda yaşanan artış ve vakaların daha genç yaştaki kişilerde asemptomatik şekilde görülmesi endişeye sebep oluyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta son bir aylık dönemde yaşanan vaka artışları ve bu vakaların çoğunluğunun yaşça daha genç ve asemptomatik kişiler olmasının endişe yarattığını yazdılar.

Gazete, “Kıbrıs Dönüm Noktasında” başlığı altında geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Limasol ağırlıklı olarak tüm şehirlerde gerçekleştirilen test sonuçlarının ayrıntılarına yer verdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 3 bin 567 test sonucunda 30 pozitif vakaya rastlandığını, bunlardan 13’ünün daha önce doğrulanmış vakaların temaslıları olduğunu aktaran gazete, bu vakalardan 14’ünün bulaş kaynağı bilinmeyen, yani “yetim vaka” olduklarını belirtti.

1 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında ise toplamda 158 vakanın tespit edilmiş olduğunu vurgulayan gazete, bu vakaların 52’sinin yurt dışından gelen veya seyahat geçmişi olan kişiler olduklarını, 98’inin ise yerel bulaş vakaları olduğunu belirterek, 8 kişi hakkında ise araştırmaların devam ettiğini ifade etti.

Gazete, sağlık bakanlığının verilerinin, yeni vakaların bir çoğunun yaşça genç ve asemptomatik kişiler olduklarını gösterdiğini belirtirken herhangi bir rakama yer vermedi.

10 BİN TEST DAHA YAPILACAK

Gazete, haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde 10 bin test daha yapılmasını kararlaştırdığını, testlerin maliyetinin ise toplamda 450 bin Euro olacağını yazdı.

Mobil merkezler aracılığıyla kentlerin kalabalık noktalarında gerçekleştirilecek testlerin, test başına 45 Euro ile bugüne kadarki en düşük meblağ olduğunu aktaran gazete, bugüne kadar yapılan test sayısının ise 200 bine yaklaştığını vurguladı.