Güney Kıbrıs ekonomisi 695 milyon 700 bin Euro açık verdi

2019’un ilk 9 ayında 586 milyon 200 bin Euro (Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 2,6’sı kadar) fazla veren Rum Devlet Hazinesi’nin bu yılın aynı döneminde 695 milyon 700 bin Euro (GSYH’nin yüzde 3,3’ü) açık verdiği bildirildi.

Alihtia’nın “Hazine… Dokuz Ayda Açık 700 Milyona Dayandı” başlıklı haberine göre, Rum İstatistik Dairesi’nin 2020’ye dair ön raporunda bu açık, küresel salgın etkilerinin göğüslenmesi için yapılan harcamalardan ve ekonomik faaliyet hacmindeki daralma nedeniyle devlet gelirlerinin azalmasından kaynaklanıyor.

Ocak-Eylül 2019 döneminde 6 milyon 21 bin 500 Euro olan toplam harcamalar bu yılın aynı döneminde 595 milyon 500 bin Euro artarak 6 milyon 617 bin Euro’ya (yüzde 9,9) ulaştı. Ekonomik faaliyet hacmi ise geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 607 bin 700 Euro iken bu yılın aynı döneminde 686 milyon 400 bin Euro azalarak 5 milyon 921 bin 300 Euro’da kaldı.