Güney Kıbrıs Enerji Bakanı İsrail’de temaslarda bulunacak

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun bu sabah Kudüs’te İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı İsrael Katz ile bir araya gelmesinin planlandığı haber verildi.
Kudüs’te yapılacak görüşmenin gündeminde, iki ülkenin doğal gaz boru hattı ve elektrik kablosuyla bağlanması için altyapıların inşa edilmeye başlaması konusundaki işbirliğiyle ilgili olarak devletlerarası bir anlaşma yapılmasına dair istişarelerin başlamasının bulunduğu da ifade edildi.
Gazete, iki ülke heyetlerinin, “Afrodit” ve “İsai” isimli doğal gaz yataklarıyla ilgili mesele konusundaki müzakere takvimini ele alacaklarını da ekledi.