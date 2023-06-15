Güney Kıbrıs Enerji Bakanı İsrail’de temaslarda bulunacak

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı İsrail’de temaslarda bulunacak
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Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu’nun bu sabah Kudüs’te İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı İsrael Katz ile bir araya gelmesinin planlandığı haber verildi.

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Alithia gazetesi, Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, iki bakanın görüşmesini iki ülke heyetlerinin yapacağı görüşmenin izleyeceğini yazarken, görüşmede elektrik üretilmesi ve uluslararası piyasalara ihraç edilmesi için Güney Kıbrıs’a doğal gaz nakledilmesine ilişkin alternatif çözümlerin ele alınacağını kaydetti.

Kudüs’te yapılacak görüşmenin gündeminde, iki ülkenin doğal gaz boru hattı ve elektrik kablosuyla bağlanması için altyapıların inşa edilmeye başlaması konusundaki işbirliğiyle ilgili olarak devletlerarası bir anlaşma yapılmasına dair istişarelerin başlamasının bulunduğu da ifade edildi.

Gazete, iki ülke heyetlerinin, “Afrodit” ve “İsai” isimli doğal gaz yataklarıyla ilgili mesele konusundaki müzakere takvimini ele alacaklarını da ekledi.

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