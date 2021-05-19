Güney Kıbrıs-Fransa ortak tatbikatı sona erdi

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında icra edilen “Talos 2021” hava tatbikatı dün sona erdi.

Alithia gazetesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve Fransız Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Talos 2021” hava tatbikatının dün sona erdiğini yazdı.

Tatbikatın, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki savunma iş birliği programı çerçevesinde düzenlendiğini yazan gazete, tatbikatın Güney Kıbrıs’ın kara ve deniz bölgelerinde icra edildiğini belirtti.

Tatbikatın Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve diğer yetkililer tarafından da izlendiğini belirten gazete tatbikatın, Fransız “Charles de Gaulle” uçak gemisinin bölgede bulunması fırsatıyla yapıldığını da yazdı.

Habere göre Savunma Bakanı Haralambos Petridis, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın hava savunma sisteminin gerçek koşullar altında denenmesi açısından tatbikatı “birinci sınıf fırsat” olarak nitelendirdi.