Güney Kıbrıs hava sahası da Rus uçaklarına kapatıldı

Güney Kıbrıs Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, dün gece geç saatlerde Twitter’da bir paylaşımda bulunarak, Güney Kıbrıs’ın hava sahasının, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan kararın ardından, Rus uçaklarına kapatıldığını açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre Karusos açıklamasında, AB’nin ilgili kararı uyarınca, Güney Kıbrıs hava sahasının Rus uçaklarına kapanmasının uygulanması için, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde bir NOTAM yayımlandığını duyurdu.

Avrupa hava sahasının kapatılmasına bağlı olarak, buna temkinli bir şekilde onay verdiklerini ifade eden Karusos, Türkiye’nin kendi hava sahasını kapatmaya itiraz etmesi durumunda, kararlarını yeniden gözden geçirme haklarını saklı tuttuklarını da belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, AB Dışişleri Bakanlarının dün gerçekleştirdikleri telekonferansa katılan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise, Rum kesiminin, hava sahasının kapanmasına temkinli bir şekilde onay verdiğini söyledi.

Kasulidis, Avrupa hava sahasının kapanmasıyla ilgili olarak, buna “Türkiye’nin kendi hava sahasını kapatmaya itiraz etmesi ve Avrupa’nın bu kararını Rus vatandaşlarını işgal bölgelerine çekmek ve/veya nakletmek için bir araç olarak kullanması durumunda; bu kararın uygulanmasının yeniden gözden geçirilmesi ve/veya revize edilmesi hakkı saklı tutularak onay verildiğini” ifade etti.