Yunanistan’da Başbakanlığa seçilen Kyriakos Mitsotakis gelecek günlerde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek.



Rum Başkanlık Sarayından yapılan basın açıklaya göre, Rum Lider Nicos Anastasaides dün akşam Mitsodakis’le görüntülü bir telefon görüşmesi yaptı ve seçilmesi dolayısıyla kutladı ve kendisine ülke yönetiminde başarı diledi.



Basın açıklamasında, Anastasiades ve Yunanistan’ın yeni Başbakanı, gelecek günlerde Kıbrıs’ı ziyaret etmesinde mutabık kaldılar.

