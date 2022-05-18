Güney Kıbrıs ile "Amazon Web Services" arasında işbirliği

Güney Kıbrıs ile “Amazon Web Services” (AWS) arasında dün bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı ile “Amazon Web Services” arasında dün Başkanlık Sarayında bir işbirliği memorandumu imzalandığını yazan Fileleftheros gazetesi, memorandumun temel amaçlarının, devletin teknolojik altyapılarının modernleştirilmesi ve “cloud” hizmetlerinin devlet ve özel sektörde uygulanmasının hızlandırılması olduğunu kaydetti.

Habere göre Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Amazon Web Services ile yapılan işbirliğinin, ülke için yeni bir fırsatlar dönemi açtığını aynı zamanda bunun “cloud” hizmetlerinin tüm hükümet ve endüstriyel faaliyet alanlarında uygulanmasına izin verdiğini ve kolaylaştırdığını ekledi.