Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında, denizcilik konusunda işbirliği memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında, denizcilik konusunda bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarlığı ile Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda Ulaştırma Bakanlığı arasında dün imzalanan işbirliği memorandumunun, denizcilik konusunda karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliğini, aynı zamanda denizcilik sektörünün karşı karşıya bulunduğu zorluklarla bütünsel ve ortaklaşa mücadele edilmesini amaçladığını yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Dimitriadis açıklamasında, memorandumun imzalanmasının, özellikle Birleşik Krallığın AB’den çıkmasının (Brexit) ardından gerekli olarak değerlendirilen önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallığın geniş bir uzmanlık alanına sahip, iki önemli denizcilik devleti olduğunu söyledi.

Gazete memorandumun, deniz güvenliği ve emniyeti konularında, iki tarafın denizcilik sanayinin işbirliğinin teşvik edilmesini öngördüğünü de ekledi.