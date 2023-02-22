Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında, denizcilik konusunda işbirliği memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında, denizcilik konusunda bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.
Dimitriadis açıklamasında, memorandumun imzalanmasının, özellikle Birleşik Krallığın AB’den çıkmasının (Brexit) ardından gerekli olarak değerlendirilen önemli bir gelişme olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs ile Birleşik Krallığın geniş bir uzmanlık alanına sahip, iki önemli denizcilik devleti olduğunu söyledi.
Gazete memorandumun, deniz güvenliği ve emniyeti konularında, iki tarafın denizcilik sanayinin işbirliğinin teşvik edilmesini öngördüğünü de ekledi.