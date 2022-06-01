Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “Agapinor-2022”tatbikatı devam ediyor

Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği, Pazar günü başlayan “Agapinor-2022” adlı askeri tatbikatın devam ettiği ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile İsrail Silahlı Kuvvetleri Komutanı Avi Kohavi’nin de tatbikatı izlemek için Güney Kıbrıs’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yarın tamamlanacak olan tatbikata İsrail Silahlı Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) deniz, hava ve kara araçlarının katıldığını yazdı.

Gazete, RMMO Komutanı Zervakis ile İsrail Silahlı Kuvvetleri Komutanı Kohavi’nin dün, baş başa görüştüklerini ve görüşmede tatbikatla ilgili detayların yanı sıra, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesini ele aldıklarını kaydetti.

Haberde, tatbikatta gerçekleştirilen senaryolar arasında, komandoların oluşturduğu hava köprülerinin ortadan kaldırılmasına yönelik saldırı faaliyetinin bulunduğu ifade edildi.