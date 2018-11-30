Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında 2'nci hükümetler arası zirve

Güney Kıbrıs ve Sırbistan arasındaki 2’nci Hükümetler Arası Zirvenin bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ve Sırbistan arasındaki 2’nci Hükümetler Arası Zirvede, Kıbrıs sorunu, Kosova meselesi, Sırbistan-AB ilişkileri, enerji konuları ve savunma alanında iş birliği de dahil olmak üzere bir dizi konunun ele alınacağını yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu konu hakkında yaptığı açıklamada, zirvenin gerçekleştirilmesine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Mayıs ayındaki Sırbistan ziyareti sırasında karar verildiğini belirtti.

Prodromu, zirvenin, iki ülke arasındaki yakın ve tarihi ilişkilerin sürekli geliştirilmesine de katkı koyduğunu ifade etti.

Habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in başkanlık edeceği Sırp heyette, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı’nın yanı sıra AB, Enerji, Eğitim-Bilim-Teknolojik Kalkınma bakanları da yer alacak.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki heyette ise Dışişleri, Enerji, Ticaret ve Sanayi, Eğitim ve Kültür Bakanları yer alıyor.