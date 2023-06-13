Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında askeri işbirliği

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, dün Güney Kıbrıs’ta Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüştü.

Alithia ve diğer gazeteler, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic’in dün Güney Kıbrıs’ta Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüştüğünü, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığını yazdılar.

Gazete, görüşmede Kıbrıs sorunu ve Kosova’daki durumun ele alındığını ve her iki bakanın da karşılıklı olarak destek dile getirdiklerini aktardı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Yorgallas görüşme sonrasındaki açıklamasında, Sırp bakanın, Hristodulidis hükümetinin görevi devralmasından sonra Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk savunma bakanı olmasının, iki ülke arasındaki dostluk bağı ve işbirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Gelecekte Sırbistan’la mevcut ilişkilerini daha da geliştireceklerine yönelik inancını da ifade eden Yorgallas, Sırp savunma sanayiinin Güney Kıbrıs silahlı kuvvetlerine çok değerli destekleri olduğunu, Sırp bakanla birlikte RMMO’ya alınan “NORA veya diğer adıyla Alexander The Great System” toplarını yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Öte yandan Sırp Bakan Vucevic ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında savunma alanındaki yüksek düzeyde işbirliği olduğunu, bu işbirliğinin daha da geliştirilebileceğine inandıklarını belirtti.